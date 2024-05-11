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22:48, 11 мая 2024Мир

Евросовет призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе

Глава Евросовета Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом он написал в социальной сети X.

Мишель также назвал недопустимыми принуждение гражданских лиц к выезду на небезопасные территории. «Мы призываем израильское правительство уважать международное право и не проводить наземную операцию в Рафахе», — заявил он.

Ранее Мишель повторил призывы Евросоюза к открытию пунктов пропуска на границе для поступления в регион гуманитарной помощи. Он также заявил о необходимости продолжить переговоры.

9 мая были опубликованы кадры захода бронетанковых подразделений ЦАХАЛ в Рафах на границе с Египтом. На видео показано, как вооруженные бойцы перемещаются по сектору Газа, и продемонстрирована работа военной техники.

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      Марина Совина
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