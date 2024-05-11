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23:11, 11 мая 2024Россия

Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде

Гладков: громкие звуки в Белгороде связаны с работой Российской армии

Фото: Belgorod Region Governor / Global Look Press

Громкие звуки, которые слышны в Белгороде и Белгородском районе, связаны с работой Российской армии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ», — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Также сгорели шесть автомобилей.

До того Гладков сообщил, что 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в медучреждения.

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      Евгений Силаев
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