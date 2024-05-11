Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде
Гладков: громкие звуки в Белгороде связаны с работой Российской армии
Громкие звуки, которые слышны в Белгороде и Белгородском районе, связаны с работой Российской армии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ», — написал Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Также сгорели шесть автомобилей.
До того Гладков сообщил, что 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в медучреждения.