Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде

Гладков: громкие звуки в Белгороде связаны с работой Российской армии

Громкие звуки, которые слышны в Белгороде и Белгородском районе, связаны с работой Российской армии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ», — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Также сгорели шесть автомобилей.

До того Гладков сообщил, что 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в медучреждения.