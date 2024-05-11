Глава Коми сообщил о планах приехать на место обрушения пятиэтажного дома

Глава Коми Уйба вылетит в Печору, где обрушился подъезд пятиэтажного дома

Глава Коми Владимир Уйба сообщил о планах приехать в Печору, где обрушился подъезд пятиэтажного дома. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69», — написал он.

Политик пообещал на месте выяснить причины произошедшего ЧП.

О частичном обрушении дома в Печоре стало известно ранее 11 мая. Жильцы на протяжении длительного времени жаловались на неудовлетворительное состояние общежития, сообщал Telegram-канал Baza, добавляя, что из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей.