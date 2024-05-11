На Западе прокомментировали наступление России на Харьков
Меркурис назвал наступление России на Харьков ответом на обстрел ВСУ Белгорода
Британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал наступление России на Харьковскую область. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.
Меркурис посчитал, что наступлением на Харьков Россия ответила на обстрелы Белгорода, которые совершают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Эти действия украинских военных санкционировали президент страны Владимир Зеленский и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Зеленский и Буданов совершили глупость, атакуя белгородский регион. Теперь у России есть превосходное обоснование нового наступления на Харьковскую область», — отметил он.