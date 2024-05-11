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22:22, 11 мая 2024Мир

На Западе прокомментировали наступление России на Харьков

Меркурис назвал наступление России на Харьков ответом на обстрел ВСУ Белгорода
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

Британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал наступление России на Харьковскую область. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис посчитал, что наступлением на Харьков Россия ответила на обстрелы Белгорода, которые совершают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Эти действия украинских военных санкционировали президент страны Владимир Зеленский и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Зеленский и Буданов совершили глупость, атакуя белгородский регион. Теперь у России есть превосходное обоснование нового наступления на Харьковскую область», — отметил он.

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      Марина Совина
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