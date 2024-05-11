Меркурис назвал наступление России на Харьков ответом на обстрел ВСУ Белгорода

Британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал наступление России на Харьковскую область. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис посчитал, что наступлением на Харьков Россия ответила на обстрелы Белгорода, которые совершают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Эти действия украинских военных санкционировали президент страны Владимир Зеленский и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Зеленский и Буданов совершили глупость, атакуя белгородский регион. Теперь у России есть превосходное обоснование нового наступления на Харьковскую область», — отметил он.