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21:29, 11 мая 2024Культура

Названа причина дисквалификации фаворита «Евровидения»

AVROTROS: Кляйн отстранен от «Евровидения» за угрожающий жест в адрес оператора
Йост Кляйн

Йост Кляйн. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Участника музыкального конкурса «Евровидение-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost) дисквалифицировали за угрожающий жест в адрес оператора, которая снимала артиста без его согласия. Причину отстранения артиста от конкурса назвала телерадиокомпания AVROTROS, которая занимается организацией участия Нидерландов на «Евровидении».

Инцидент произошел после выступления в прошлый четверг. Отмечается, что артиста снимали на камеру вопреки четким договоренностям. «В тот момент Йост неоднократно повторил, что не хочет, чтобы его снимали», — говорится в сообщении.

Ранее представители Европейского вещательного союза (EBU) сообщили, что в настоящий момент шведская полиция расследует жалобу, которая была подана участницей съемочной группы после инцидента, произошедшего после выступления Кляйна в полуфинале «Евровидения» 9 мая. На время расследования организаторы приняли решение исключить артиста из конкурса.

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» пройдет в городе Мальме на юге Швеции 11 мая. Мероприятие состоится в этом городе в третий раз.

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      Марина Совина
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