Пожар в Ровеньках после обстрела ВСУ ликвидировали

МЧС: начавшийся после атаки ВСУ пожар в Ровеньках ликвидирован

Пожар в городе Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР), начавшийся в результате обстрела со стороны Украины, ликвидирован. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

В ведомстве рассказали, что спасателям удалось ликвидировать 18 очагов возгорания, а также не допустить увеличения его площади. В тушении пожара были задействованы 85 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Вечером 10 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу в Ровеньках, после чего в городе начался пожар. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, предположительно, удары были нанесены с помощью американских тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. При атаке погибли три человека, еще восемь пострадали, включая одного ребенка.