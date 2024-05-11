В ДНР сообщили о переходе ВСУ на дальнобойные ракеты

Глава ДНР Пушилин сообщил о переходе ВСУ на дальнобойные ракеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились возможности обстреливать Донецк артиллерией, но перешли на дальнобойные ракеты. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

Пушилин рассказал, что благодаря освобождению российскими военными нескольких населенных пунктов под Донецком ВСУ больше не могут использовать артиллерию для обстрелов города. «Но при этом у противника есть возможность использовать дальнобойное вооружение, поставляемое Западом, ракеты, которые они все же применяют», — отметил он.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ начали дистанционно минировать Авдеевку. Он сообщил, что в городе до сих пор находят большое количество заминированных украинских схронов.

Перед этим глава ДНР пообещал освобождение Часова Яра. По словам Пушилина, он с оптимизмом смотрит на то, как выстраивают свои действия российские военные в черте города.