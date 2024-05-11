«Роскосмос» прокомментировал влияние вспышек Солнца на работу МКС

Роскосмос: вспышки на Солнце и геомагнитная буря не повлияли на работу МКС

Мощные вспышки на Солнце и начавшаяся из-за этого геомагнитная буря не повлияли на работу Международной космической станции (МКС), корректировки орбиты не требуется, станция продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса», передает ТАСС.

«Мощнейшие вспышки на Солнце, которые стали причиной сильной геомагнитной бури на Земле, не повлияли на работу МКС, и коррекция орбиты станции не требуется», — говорится в сообщении государственной корпорации

11 мая Национальная метеорологическая служба США впервые за 21 год объявила максимальный уровень магнитной бури. Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 18:54 по восточному времени (01:54 по мск). Данный уровень означает проблемы с электросетью и значительные неполадки в работе радио- и спутниковой связи.

Подобный уровень геомагнитного излучения в направлении Земли в предыдущий раз был зафиксирован в октябре 2023 года.