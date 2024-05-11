«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 34-й минуте гол забил полузащитник Роман Зобнин.

Таким образом, после 28 матчей «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Краснодар» располагается на втором месте, имея в активе 50 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 51 очком.

В следующем матче «Краснодар» на выезде сыграет с «Сочи» 18 мая. «Спартак» днем позже примет казанский «Рубин».