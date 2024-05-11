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21:10, 11 мая 2024Россия

В Белгороде объявили отбой ракетной опасности

МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Ракетная опасность была объявлена в 19:51 по московскому времени, она продлилась около получаса.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Ранее в Белгороде седьмой раз за сутки запустили сирену ракетной опасности. Губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков призвал находящихся на улице граждан спуститься в укрытие.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Гора-Подол в Белгородской области. По словам Гладкова, при обстреле были повреждены линии электропередачи, без света остались села Козинка, Глотово, Заречье и Безымено, однако никто из жителей не пострадал.

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      Марина Совина
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