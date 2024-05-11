В ДНР отреагировали на слова Макрона о вводе войск на Украину

Глава ДНР Пушилин: Макрон сделал опасные заявления о вводе войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал опасные и рискованные заявления о вводе войск на Украину для привлечения внимания. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

«Я все же связываю его заявления с попыткой привлечь к себе дополнительное внимание, переключить внутреннюю повестку с тех проблем, которые есть внутри самой Франции, на какую-то внешнюю составляющую. Достаточно опасные и рискованные заявления», — отреагировал Пушилин.

2 мая Макрон сообщил, что Елисейский дворец по-прежнему допускает отправку войск на Украину. В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Вооруженных сил Украины самостоятельно выбирать цели для ударов британским оружием.

11 мая Макрон вновь допустил отправку войск на Украину. При этом он выразил надежду, что подобные меры не потребуются.