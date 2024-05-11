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23:08, 11 мая 2024Бывший СССР

В ДНР отреагировали на слова Макрона о вводе войск на Украину

Глава ДНР Пушилин: Макрон сделал опасные заявления о вводе войск на Украину
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал опасные и рискованные заявления о вводе войск на Украину для привлечения внимания. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

«Я все же связываю его заявления с попыткой привлечь к себе дополнительное внимание, переключить внутреннюю повестку с тех проблем, которые есть внутри самой Франции, на какую-то внешнюю составляющую. Достаточно опасные и рискованные заявления», — отреагировал Пушилин.

2 мая Макрон сообщил, что Елисейский дворец по-прежнему допускает отправку войск на Украину. В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Вооруженных сил Украины самостоятельно выбирать цели для ударов британским оружием.

11 мая Макрон вновь допустил отправку войск на Украину. При этом он выразил надежду, что подобные меры не потребуются.

Евгений Силаев
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