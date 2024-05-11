Глава Крымской миссии Смирнов: необходимо признать Украину зоной влияния России

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что территория Украины должна быть признана странами Запада зоной российского влияния. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Смирнова, обеспечение коллективной безопасности на европейском континенте невозможно без учета исторически сформировавшихся территориальных интересов РФ. «В данном контексте краткосрочные изменения статуса исконно российских земель должны быть восстановлены в пределах исторических границ и признаны зоной российского влияния», — цитирует Смирнова агентство.

Он также указал на то, что попытки Запада «игнорировать стратегические интересы России всегда закономерно приводили к международным конфликтам».

Ранее также Заур Смирнов заявил, что западным странам необходимо прислушаться и принять позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса о российском статусе Крыма. В мае Вайткус признал принадлежность полуострова России. «Крым в настоящее время принадлежит России», — заявил политик в эфире местной радиостанции и добавил, что раз уж Литва признала самопровозглашенное Косово, она обязана признать и Крым.