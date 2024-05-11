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22:22, 11 мая 2024Россия

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу об утонувшем автобусе

СК РФ: начальник ООО «Такси» задержан по делу об утонувшем автобусе в Петербурге

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Начальник автоколонны ООО «Такси», организовывавшей перевозку людей в Санкт-Петербурге, задержан по делу о гибели пассажиров утонувшего в реке Мойке автобуса. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По версии следствия, подозреваемый должен был обеспечивать соблюдение техники безопасности и правил охраны труда на предприятии. При этом водителям в течение нескольких дней не предоставлялось время для отдыха.

В ближайшее время директору предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Мужчина сумел первым спастись из воды, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Позднее стала известна причина ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге. К аварии, по словам водителя, привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии увеличилось до семи.

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      Евгений Силаев
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