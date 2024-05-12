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15:38, 12 мая 2024Россия

СРЗП отказалась поддержать 11 кандидатур Мишустина в новое правительство

Миронов: СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур Мишустина в новое правительство

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Думская фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур в состав нового правительства России. Об этом сообщил председатель Сергей Миронов, передает ТАСС.

Он отметил, что у СРЗП есть на то веские основания. При этом Миронов поприветствовал привлечение к работе в правительстве губернаторов Романа Старовойта, Антона Алиханова и Сергея Цивилева, но пояснил, что фракция воздержится от голосования по кандидатурам Татьяны Голиковой, Марата Хуснуллина, Ирека Файзуллина и Михаила Дегтярева.

Также СРЗП проголосует против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минприроды и Минобрнауки.

Ранее стало известно, что на пост министра транспорта Мишустин предложил главу одного из приграничных с Украиной российских регионов – губернатора Курской области Романа Старовойта, который с 2012 по 2018 год руководил Росавтодором. По словам главы правительства, Старовойт «знает отрасль изнутри».

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