На российском НПЗ после падения БПЛА вспыхнул пожар

Губернатор Бочаров заявил о пожаре на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА

Пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на его территорию. Об этом сообщила администрация российского региона в Telegram-канале.

Как заявил губернатор Андрей Бочаров, в ночь на воскресенье, 12 мая, силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена атака дронов на территорию Волгоградской области.