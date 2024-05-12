На российском НПЗ после падения БПЛА вспыхнул пожар
Губернатор Бочаров заявил о пожаре на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА
Пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на его территорию. Об этом сообщила администрация российского региона в Telegram-канале.
Как заявил губернатор Андрей Бочаров, в ночь на воскресенье, 12 мая, силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена атака дронов на территорию Волгоградской области.