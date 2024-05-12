На территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили по всей Украине за исключением четырех областей

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она не звучит только в четырех областях, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Впоследствии тревогу объявили во всех без исключения регионах. Одно время сирены не звучали в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновецкой и Одесской областях.

Ранее командир подразделения «Ирбис» сообщил, что дальнобойная артиллерия группировки «Север» успешно атакует оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллеристы, по его словам, подавляют оборонительные рубежи ВСУ, а также уничтожают их склады, опорные пункты в Харьковской области.