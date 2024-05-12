Профессор «Военмеха» погиб в результате падения автобуса в реку в Петербурге

Профессор «Военмеха» Храмов погиб при падении автобуса в реку Мойку

В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погиб профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова («Военмех») Алексей Храмов. Об этом сообщила пресс-служба вуза на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Отмечается, что погибший был доктором медицинских наук. Он трудился около полувека.

«Пусть наша светлая память и благодарность будут лучшей почестью для Алексея Владимировича и его семьи», — заявили в вузе.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Мужчина сумел первым спастись из воды, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Позднее стала известна причина ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге. К аварии, по словам водителя, привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии увеличилось до семи.

