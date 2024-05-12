Путин предложил переназначить главу управления спецпрограмм президента России

Путин предложил переназначить Линца главой управления спецпрограмм президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Линца начальником Главного управления специальных программ президента Российской Федерации, сообщили в Совете Федерации.

«В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность начальника Главного управления специальных программ Президента — Линец Александр Леонидович», — уточнили в Совфеде.

Линец занимает эту должность с 7 апреля 2015 года. Консультации по предложенным главой государства кандидатурам пройдут на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

12 мая Путин предложил кандидатуры на посты глав силовых ведомств Так, президент предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ), Виктора Золотова — руководителем Росгвардии, Владимира Колокольцева — министром внутренних дел, Дмитрия Кочнева — директором Федеральной службы охраны (ФСО).

Российский лидер также предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совбеза.

