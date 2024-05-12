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23:03, 12 мая 2024Россия

Путин предложил переназначить главу управления спецпрограмм президента России

Путин предложил переназначить Линца главой управления спецпрограмм президента РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Линца начальником Главного управления специальных программ президента Российской Федерации, сообщили в Совете Федерации.

«В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность начальника Главного управления специальных программ Президента — Линец Александр Леонидович», — уточнили в Совфеде.

Линец занимает эту должность с 7 апреля 2015 года. Консультации по предложенным главой государства кандидатурам пройдут на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

12 мая Путин предложил кандидатуры на посты глав силовых ведомств Так, президент предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ), Виктора Золотова — руководителем Росгвардии, Владимира Колокольцева — министром внутренних дел, Дмитрия Кочнева — директором Федеральной службы охраны (ФСО).

Российский лидер также предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совбеза.

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      Марина Совина
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