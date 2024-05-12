Трамп поблагодарил Секретную службу США за помощь Байдену на выступлениях

Экс-президент США Трамп заявил, что Байден «не может связать двух слов»

Бывший президент США Дональд Трамп похвалил агентов Секретной службы США за то, что они не позволяют действующему американскому главе Джо Байдену теряться на сцене и помогают ему найти с нее выход. Об этом сообщает ТАСС.

«Он заканчивает свою речь, которая обычно длится полторы минуты (...), и не знает, куда идти», — подчеркнул экс-президент.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего США, как сейчас.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.