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07:43, 12 мая 2024Мир

Трамп поблагодарил Секретную службу США за помощь Байдену на выступлениях

Экс-президент США Трамп заявил, что Байден «не может связать двух слов»
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп похвалил агентов Секретной службы США за то, что они не позволяют действующему американскому главе Джо Байдену теряться на сцене и помогают ему найти с нее выход. Об этом сообщает ТАСС.

«Он заканчивает свою речь, которая обычно длится полторы минуты (...), и не знает, куда идти», — подчеркнул экс-президент.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего США, как сейчас.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Юлия Мискевич
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