В Госдуме рассказали о возможном возвращении TikTok

Депутат Горелкин: TikTok вскоре может вернуться в Россию

Китайская социальная сеть TikTok вскоре может вернуться в Россию и начать полноценную работу в стране. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос».

По словам парламентария, представители китайской площадки ведут работу с регулятором, проводя зачистку противоправного контента в соцсети. Горелкин отметил, что для возвращения в Россию TikTok должен соблюсти три условия, одним из которых является открытие полного представительства в стране.

Депутат уточнил, что в случае запрета приложения в США может начаться «партизанская война» в связи с недовольством среди молодежи.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана начали обсуждать возможность блокировки социальной сети TikTok.

30 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Европейского союза. «Это не исключено», — заявила она.