Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:29, 12 мая 2024Интернет и СМИ

В Госдуме рассказали о возможном возвращении TikTok

Депутат Горелкин: TikTok вскоре может вернуться в Россию

Фото: Mike Blake / Reuters

Китайская социальная сеть TikTok вскоре может вернуться в Россию и начать полноценную работу в стране. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос».

По словам парламентария, представители китайской площадки ведут работу с регулятором, проводя зачистку противоправного контента в соцсети. Горелкин отметил, что для возвращения в Россию TikTok должен соблюсти три условия, одним из которых является открытие полного представительства в стране.

Депутат уточнил, что в случае запрета приложения в США может начаться «партизанская война» в связи с недовольством среди молодежи.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана начали обсуждать возможность блокировки социальной сети TikTok.

30 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Европейского союза. «Это не исключено», — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      После падения автобуса в реку в Петербурге задержан организатор перевозок. В чем его подозревают?

      Врач назвал полезные блюда из фастфуда

      В Госдуме рассказали о возможном возвращении TikTok

      В ЦАХАЛ заявили о продолжении операции в Рафахе

      Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы

      На юге Израиля объявили воздушную тревогу

      Меган Маркл назвала Нигерию своей страной после ДНК-теста

      В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

      Объявлен победитель «Евровидения-2024»

      Грету Тунберг задержали на акции в поддержку Палестины во время «Евровидения»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше