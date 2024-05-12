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07:17, 12 мая 2024Россия

В российском регионе отразили атаку БПЛА на промзону

Губернатор Артамонов: в Липецке отразили атаку БПЛА на промзону

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался атаковать промзону инфраструктуры в Липецке. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы», — написал Артамонов.

Губернатор призвал жителей не публиковать фото и видео работы системы противовоздушной обороны (ПВО),

Ранее на территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности. В региональном МЧС уточнили, что все силы и средства региона приведены в повышенную готовность.

До того ракетная опасность была объявлена в Белгородской области, в городе Валуйки и Валуйском городском округе. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — призвали жителей в региональном МЧС.

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      Евгений Силаев
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