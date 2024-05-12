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16:25, 12 мая 2024Мир

В США предупредили о последствиях размещения американских военных на Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон предупредил о возможном ракетном ударе по США

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Размещение американских войск на Украине приведет к удару по территории самих США. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон выразил уверенность, что размещение американского контингента спровоцирует Москву на прямой ракетный удар. «Россия не будет валять дурака», — отметил он.

Экс-агент ЦРУ заявил, что США не имеют опыта участия в крупномасштабных вооруженных конфликтах с большими потерями. По его мнению, в ходе обеих мировых войн американцы не понесли значительных потерь. В этой связи он предложил сторонникам идеи отправить солдат на Украину самим поехать на линию боевого соприкосновения.

Ранее в Турции заявили о желании Запада видеть Анкару в качестве противовеса Москве. Колумнист газеты Aydınlık Фикрет Акфырат считает, что «гармонизация» противоречит национальным интересам Турции, в частности, политике безопасности страны.

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      Алан Босиков
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