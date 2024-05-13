Адвокат Киркорова раскрыл подробности суда против Успенской

Адвокат Киркорова заявил, что Успенской нечего возразить по делу с певцом

Адвокат российского певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский раскрыл подробности суда артиста против исполнительницы Любови Успенской. Его слова приводит телеканал «360».

Добровинский заявил, что противной стороне нечего возразить по делу. «Все доводы сводятся к "голой вечеринке" и ситуации в стране. Но "голая вечеринка" была после интервью Успенской, в котором она наговорила гадостей. А ситуация в стране, во-первых, не запрещает судиться, во-вторых, не позволяет оскорблять людей», — пояснил адвокат.

Заседание по иску Киркорова к Успенской о защите чести и достоинства пройдет в столичном суде 13 мая. Адвокат певицы Елена Сенина обещала представить суду доказательства того, что Успенская заслуженно назвала Киркорова женоненавистником. Но, по словам Добровинского, судья отверг выступление защитницы.

Ранее Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она назвала его женоненавистником в одном из интервью. В иске указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. Киркоров также заявил, что намерен взыскать с Успенской около двух миллионов рублей судебных издержек.