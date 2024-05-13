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20:41, 13 мая 2024Ценности

Агата Муцениеце пожаловалась на лишние килограммы и раскрыла свой вес

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце пожаловалась на лишние килограммы после майских праздников и раскрыла свой вес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя звезда «Честного развода» разместила ролик, в котором предстала в спортивной черной кофте на молнии и розовой шапке. При этом она призналась, что ее вес составляет 56,6 килограмма.

«Надо идти бегать. На весах до пробежки — 56,6 килограмма. Ужасный результат. Спасибо, майские... Должно быть 55,1. Ну 54,9 вообще идеально. Поэтому побежали! Наша цель — 10 километров. Я только что покачала пресс. Вчера делала ужаснейшее кардио. В целом как будто выглядит неплохо, но вес мне не нравится. Поэтому я сейчас пробегу 10 километров, и взвесимся после», — высказалась она.

В апреле рэп-исполнитель и блогер Дава (Давид Манукян) рассказал о пластической операции и раскрыл свой вес. Дава признался телеведущей Эвелине Бледанс, что в данный момент весит 100 килограммов.

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      Екатерина Ештокина
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