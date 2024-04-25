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16:44, 25 апреля 2024Ценности

Дава рассказал о пластической операции и раскрыл свой вес

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globalookpress.com

Российский рэп-исполнитель и блогер Дава (Давид Манукян) раскрыл свой вес и рассказал о перенесенной пластической операции. Соответствующее интервью, состоявшееся в шоу «Человек-невидимка», опубликовано на сайте канала ТВ-3.

Звезда признался телеведущей Эвелине Бледанс, что в данный момент весит 100 килограммов. При этом он подчеркнул, что перенес хирургическое вмешательство, чтобы скорректировать внешний вид живота.

«Сейчас вешу 100 килограммов. Я же занимаюсь, тренируюсь. Был промежуток времени, когда я потерял реально много, но у меня же еще и пластическая операция была. Мне часть живота немного убирали. Просто захотелось», — заявил он.

В апреле 2023 года Дава оценил увеличенные ягодицы Киркорова фразой «я офигел». По словам знаменитости, Киркоров сильно изменился после многочисленных манипуляций.

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      Екатерина Ештокина
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