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17:25, 20 апреля 2023Ценности

Дава оценил увеличенные ягодицы Киркорова фразой «я офигел»

Рэпер Дава оценил увеличенные ягодицы Филиппа Киркорова фразой «я офигел»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель и блогер Дава (Давид Манукян) оценил увеличенные ягодицы артиста Филиппа Киркорова фразой «я офигел». Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал Super.

По словам знаменитости, Киркоров сильно изменился после многочисленных пластических операций. «Прикольно, очень необычно. Я офигел, когда увидел. Это уже не тот Филипп, что был раньше, — высказался рэпер. — Главное, чтобы ему было в этом комфортно. Если ему комфортно, значит, все не зря».

В то же время сам Киркоров утверждал, что его фигура естественная. Поп-исполнитель заявил журналисту Олегу Пилягину, что тело у него настоящее.

Ранее в апреле Филипп Киркоров описал свою внешность после пластики фразой «эльфийский брутал». Певец посетил премию «Жара Music Awards», выбрав для выхода в свет серебристый брючный костюм, который сочетал с жилеткой в тон и белой рубашкой, а также украсил объемным розовым цветком. При этом он продемонстрировал свой новый имидж и фигуру. Так, постройневший артист позировал перед камерой с уложенными наверх волосами и коротко подстриженной белой бородой.

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Екатерина Ештокина
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