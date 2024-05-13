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15:56, 13 мая 2024Силовые структуры

Более 20 россиян стали фигурантами дела об организации проституции

В Уфе возбудили дело против 21 гражданина за организацию проституции

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Уфе возбудили уголовное дело против 21 гражданина за организацию проституции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, фигурантам дела от 19 до 42 лет. Они открыли бордели на улицах Комсомольской, Рихарда Зорге, Гагарина и проспекте Октября. Отмечается, что среди сотрудниц были две несовершеннолетние девочки. Одну из них заставляли работать насильно. Заведения закрыли.

Шесть мужчин полностью признали вину, а остальные — частично.

Ранее стало известно, что в центре Петербурга полицейские накрыли бордель с миллионными оборотами.

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      Екатерина Кашурникова
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