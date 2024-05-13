В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. По данным губернатора, силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове. «Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом. 9 мая так же в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Кроме того, Украина сбросила боеприпасы с дронов на «ГАЗели», перевозившие сотрудников сельхозпредприятия, в результате ранения получили 42 человека.