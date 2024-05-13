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11:16, 13 мая 2024Силовые структуры

Бывший координатор «Штаба Навального» попросила президента России о помиловании

RT: экс-координатор «Штаба Навального» из Уфы просит Путина о помиловании

Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС

Бывший координатор уфимского «Штаба Навального» (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена; ее основатель Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов) Лилия Чанышева (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) подала прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает RT.

В своем письме осужденная за экстремизм к 9,5 года лишения свободы указала, что вышла из состава руководителей ФБК (включен Минюстом РФ в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), а с 2021 года перестала заниматься общественно-политической деятельностью. По ее словам, она выплатила штраф в 400 тысяч рублей. Чанышева отсидела 3,5 года и просит президента освободить ее от отбытия оставшегося срока. Она ссылается на необходимость ухода за пожилыми родителями, страдающими рядом хронических заболеваний. Они также намерены просить главу государства о помиловании дочери.

9 апреля сообщалось, что Верховный суд Башкирии ужесточил приговор Чанышевой, увеличив ей срок с 7,5 до 9,5 года лишения свободы.

В июне 2023 года Кировский суд Уфы признал ее виновной по ряду статей: «Организация экстремистского сообщества», «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», «Призывы к экстремистской деятельности». Бывший активист штаба Рустем Мулюков (внесен в список террористов и экстремистов) тогда же был осужден на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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      Любовь Ширижик
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