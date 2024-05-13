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11:14, 13 мая 2024Силовые структуры

Число отравившихся наркотиками в Астрахани снова выросло

Число отравившихся наркотиками в Астрахани увеличилось до 26

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число отравившихся наркотиками в Астрахани выросло до 26. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, в токсикологическое отделение больницы с разных адресов поступили еще пять новых пациентов в возрасте от 23 до 37 лет. У всех госпитализированных похожие симптомы употребления веществ. Среди пострадавших есть и девушки.

В воскресенье, 12 мая, стало известно, что число жертв от употребления наркотиков увеличилось до восьми. По данным следствия, все потерпевшие — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет.

Ранее по этому делу был задержан один из наркокурьеров – 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Его соучастники сейчас устанавливаются.

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      Олеся Мицкевич
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