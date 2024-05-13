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22:08, 13 мая 2024Мир

Экс-агент ЦРУ раскрыл реакцию НАТО на российское наступление под Харьковом

Джонсон: НАТО не знает, как реагировать на наступление России под Харьковом

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Североатлантическом альянсе не знают, как реагировать на наступление России под Харьковом, сообщил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. Эксперт рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что НАТО ничего не может сделать со сложившейся ситуацией.

«Они (страны НАТО — прим. «Ленты.ру») размышляют о том, что можно было бы мобилизовать свои войска и отправить их туда. Ага, удачи. Как они это сделают, если русские это сразу заметят и уничтожат их?» — заявил Джонсон.

Бывший агент ЦРУ указал на обрушение обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под натиском российских войск. Он добавил, что военные РФ ежедневно уничтожают украинские ударные вооружения в ходе контрбатарейной борьбы.

Ранее российские войска одним ударом уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Сообщается, что место сосредоточения дронов было обнаружено в районе села Мыловое.

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      Маргарита Пименова
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