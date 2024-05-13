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13:59, 13 мая 2024Интернет и СМИ

В США заявили о затруднительном положении Украины из-за действий России

Forbes: действия России в Харьковской области могут быть отвлекающим маневром

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Действия Российской армии в Харьковской области могут быть как началом реального наступления, так и уловкой, призванной заставить Украину перебросить военнослужащих, что ставит Киев в затруднительное положение. Проблему для украинского руководства раскрыл аналитик из США Дэвид Экс, материал опубликован в Forbes.

«Если северная кампания России — это уловка, тогда ее целью, вероятно, является перетягивание с востока на север украинских бригад, защищающих такие города как Часов Яр. Если эта кампания — реальное наступление, тогда на Волчанск в ближайшие дни могут пойти целые полка», — написал Экс.

По его словам, проблема для украинских лидеров заключается в том, что отвлекающий маневр может быстро перерасти в реальное наступление. Кроме того, как заявил аналитик, в данный момент инициатива в конфликте принадлежит России.

13 мая Минобороны сообщило, что армия России продвинулась в районе населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Перед этим в ведомстве сообщали о взятии под контроль еще четырех поселений в регионе.

Российские военнослужащие в мае начали наступление в Харьковской области. На этом фоне из региона href="https://lenta.ru/news/2024/05/12/iz-harkovskoy-oblasti-evakuiruyut-tysyachi-chelovek/" target="_blank">эвакуируют тысячи человек.

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      Олег Давыдов
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