Глава Башкирии призвал готовиться к прилетам беспилотников после атаки на завод

Глава Башкирии Хабиров призвал быть готовым к прилету беспилотников ВСУ

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал готовиться к вероятным прилетам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

«Раз до нас долетают такие вещи (БПЛА — прим. «Ленты.ру»), значит, надо быть готовым. Никто не говорил, что так не будет», — сказал политик.

Хабиров отметил, что после удара беспилотника по заводу «Газпром нефтехим Салават» с предприятием договорились об еще одной фазе противовоздушной обороны. При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь. Также глава республики призвал готовиться к возможному продолжению атак противника.

Об атаке беспилотника ВСУ на завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии стало известно 9 мая. Дрон совершил атаку на промзону города Салавата около 11:00 по московскому времени.

В региональном управлении МЧС заявили, что атака БПЛА повредила строение насосной станции. Пожара на месте инцидента не возникло, пострадавших нет.