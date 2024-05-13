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13:19, 13 мая 2024Спорт

Клуб заподозрил подмену футболиста и захотел сделать ДНК-тест

«Динамо Бухарест» заподозрил футболиста в том, что он подменил себя близнецом
Эдгар Иэ

Эдгар Иэ. Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Футбольный клуб «Динамо» из Бухареста заподозрил защитника Эдгара Иэ в том, что он подменил себя братом-близнецом Эделину. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, футболист отказывается показывать документы и не говорит по-английски, хотя в «Динамо» были уверены, что Эдгар владеет языком. Команда несколько недель пытается расторгнуть контракт с игроком, однако тот не соглашается.

Отмечается, что румынский клуб хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность футболиста. «Динамо» могут грозить технические поражения в пяти матчах с участием Иэ, если подтвердится, что на поле выходил не тот игрок, что был заявлен.

Эдгар Иэ находился в системе «Барселоны», а затем выступал за такие клубы, как «Лилль», «Нант», «Трабзонспор» и «Фейеноорд». Он также играл за молодежные сборные Португалии. Его брат-близнец Эделину Иэ провел большую часть карьеры в низших лигах Португалии и Польши.

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      Анастасия Борисова
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