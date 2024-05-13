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00:12, 13 мая 2024Бывший СССР

Лишившемуся обеих ног ветерану ВСУ отправили повестку в военкомат

Лишившийся ног ветеран ВСУ получил повестку вместе с коммунальными квитанциями

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Лишившийся обеих ног демобилизованный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Симороз в своем Telegram-канале рассказал, что вместе с квитанциями за коммунальные услуги он получил повестку в военкомат.

«Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении из военного учета. Повестку приклеили к квитанции за коммуналку», — заявил ветеран.

Он предположил, что украинские военкоматы рассылают повестки всем подряд, включая негодных к военной службе. На фоне этого Симороз посоветовал переложить на онлайн-ботов обязанности военкомов, отправив последних на фронт.

В апреле сообщалось, что Симороз испытал трудности при пересечении границы Украины из-за подозрений в дезертирстве. Он отмечал, что его не хотели выпускать из страны пограничники при выезде в Польшу на лечение.

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      Марина Совина
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