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14:18, 13 мая 2024Мир

МИД Португалии назвал угрозой усиление российского влияния в странах Африки

Глава МИД Ранжел: рост влияния РФ в Сахеле — угроза для Испании и Португалии
Пауло Ранжелу

Пауло Ранжелу. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел назвал усиление российского влияния в Сахеле угрозой для Испании и Португалии. Такое заявление он сделал в интервью испанскому изданию El País.

«Рост российского влияния в Сахеле имеет решающее значение для Португалии и Испании. Мы должны рассматривать российское влияние, военное или военизированное, как угрозу и риск, и мы должны повысить осведомленность НАТО об этом», — отметил он.

Таким образом глава МИД европейской страны прокомментировал подписание бывшей португальской колонией Сан-Томе и Принсипи договора о военном сотрудничестве с Россией. 6 мая стороны соглашения договорились сотрудничать в области военного образования и обмениваться опытом в этой сфере.

Ранее вывод американских военных из Нигера назвали «еще одной стратегической победой Москвы в Сахеле». Аналитик Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагим Яхайи Ибрагим заявил, что выбор Нигера в пользу России связан с убежденностью, что она сможет защитить африканскую страну от бывшей метрополии — Франции.

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      Лина Пивоварова
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