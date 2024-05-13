МИД Португалии назвал угрозой усиление российского влияния в странах Африки

Глава МИД Ранжел: рост влияния РФ в Сахеле — угроза для Испании и Португалии

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел назвал усиление российского влияния в Сахеле угрозой для Испании и Португалии. Такое заявление он сделал в интервью испанскому изданию El País.

«Рост российского влияния в Сахеле имеет решающее значение для Португалии и Испании. Мы должны рассматривать российское влияние, военное или военизированное, как угрозу и риск, и мы должны повысить осведомленность НАТО об этом», — отметил он.

Таким образом глава МИД европейской страны прокомментировал подписание бывшей португальской колонией Сан-Томе и Принсипи договора о военном сотрудничестве с Россией. 6 мая стороны соглашения договорились сотрудничать в области военного образования и обмениваться опытом в этой сфере.

Ранее вывод американских военных из Нигера назвали «еще одной стратегической победой Москвы в Сахеле». Аналитик Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагим Яхайи Ибрагим заявил, что выбор Нигера в пользу России связан с убежденностью, что она сможет защитить африканскую страну от бывшей метрополии — Франции.