Вывод военных США из Нигера назвали очередной стратегической победой России

FT: вывод американских войск из Нигера стал еще одной стратегической победой РФ

Недавний вывод американских войск из Нигера стал еще одной стратегической победой России, так как он положил конец военному присутствию США в африканской стране. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Уход американских военных стал «еще одной стратегической победой Москвы в Сахеле, полузасушливой полосе к югу от Сахары, где правительства все чаще избегают своих традиционных западных союзников, укрепляя сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным», — пишет газета.

По мнению старшего аналитика Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагима Яхайи Ибрагима, выбор Нигера в пользу России связан с убежденностью, что она сможет защитить страну от бывшей метрополии — Франции. Правительство африканской страны неоднократно обвиняло Париж в попытках свергнуть власть, подчеркнул он.

«Одна вещь, которую они боятся, — это воздушная атака. Россия может стать страной, которая обеспечит их средствами противовоздушной обороны», — добавил эксперт.

12 апреля сообщалось, что Россия отправила в Нигер своих военных инструкторов для обучения местных сил борьбе с терроризмом. Российские военные должны будут подготовить различных специалистов в рядах нигерийской армии.