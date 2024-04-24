Вывод военных США из Нигера назвали очередной стратегической победой России
Недавний вывод американских войск из Нигера стал еще одной стратегической победой России, так как он положил конец военному присутствию США в африканской стране. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Уход американских военных стал «еще одной стратегической победой Москвы в Сахеле, полузасушливой полосе к югу от Сахары, где правительства все чаще избегают своих традиционных западных союзников, укрепляя сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным», — пишет газета.
По мнению старшего аналитика Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагима Яхайи Ибрагима, выбор Нигера в пользу России связан с убежденностью, что она сможет защитить страну от бывшей метрополии — Франции. Правительство африканской страны неоднократно обвиняло Париж в попытках свергнуть власть, подчеркнул он.
«Одна вещь, которую они боятся, — это воздушная атака. Россия может стать страной, которая обеспечит их средствами противовоздушной обороны», — добавил эксперт.
12 апреля сообщалось, что Россия отправила в Нигер своих военных инструкторов для обучения местных сил борьбе с терроризмом. Российские военные должны будут подготовить различных специалистов в рядах нигерийской армии.