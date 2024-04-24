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15:51, 24 апреля 2024Мир

Вывод военных США из Нигера назвали очередной стратегической победой России

FT: вывод американских войск из Нигера стал еще одной стратегической победой РФ

Фото: Rick Wilking / Reuters

Недавний вывод американских войск из Нигера стал еще одной стратегической победой России, так как он положил конец военному присутствию США в африканской стране. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Уход американских военных стал «еще одной стратегической победой Москвы в Сахеле, полузасушливой полосе к югу от Сахары, где правительства все чаще избегают своих традиционных западных союзников, укрепляя сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным», — пишет газета.

По мнению старшего аналитика Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагима Яхайи Ибрагима, выбор Нигера в пользу России связан с убежденностью, что она сможет защитить страну от бывшей метрополии — Франции. Правительство африканской страны неоднократно обвиняло Париж в попытках свергнуть власть, подчеркнул он.

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«Одна вещь, которую они боятся, — это воздушная атака. Россия может стать страной, которая обеспечит их средствами противовоздушной обороны», — добавил эксперт.

12 апреля сообщалось, что Россия отправила в Нигер своих военных инструкторов для обучения местных сил борьбе с терроризмом. Российские военные должны будут подготовить различных специалистов в рядах нигерийской армии.

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      Лина Пивоварова
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