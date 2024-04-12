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07:21, 12 апреля 2024Мир

Россия отправила военных инструкторов в африканскую страну

Специалисты из России прибыли в Нигер для обучения армии борьбе с терроризмом

Фото,: Luc Gnago / Reuters

Россия отправила в Нигер своих военных инструкторов. Они прибыли в африканское государство для обучения местных сил борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По его информации, российские военные «будут налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение» армии страны. С собой они привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов.

Сопровождающая инструкторов медик заверила, что личный состав полностью подготовлен и привит от болезней.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны обеспокоены укреплением позиций России в африканском регионе.

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      Марина Совина
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