В Евросоюзе обеспокоились усилением России в Африке

Боррель: Европа обеспокоена усилением позиций России в странах Африки

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны обеспокоены выходом Мали, Нигера и Буркина-Фасо из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и одновременным укреплением позиций России в этом регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важно, что эти три государства с военными диктатурами решили покинуть региональную организацию ЭКОВАС для создания другой группы [стран]. Я полагаю, что она в большей степени будет завязана на Мали — самом сильном государстве из них. В то же время мы наблюдаем усиление влияния России, которое уже очень сильно в Мали, и в будущем, вероятно, усилится в Нигере и Буркина-Фасо. Это создает новую геополитическую конфигурацию в данном регионе», — отметил Боррель на встрече в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии добавил, что 24 мая подходит к концу срок присутствия миссии ЕС в Мали. По истечению этой даты в Европе будут обсуждать возможное продление действия миссии в стране.

Ранее сообщалось о создании «Африканского корпуса» для бывших бойцов ЧВК «Вагнер» в пяти странах континента. В их число входят Буркина-Фасо, Ливия, Мали, ЦАР и Нигер.