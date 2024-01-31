Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 31 января 2024Мир

В Евросоюзе обеспокоились усилением России в Африке

Боррель: Европа обеспокоена усилением позиций России в странах Африки

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны обеспокоены выходом Мали, Нигера и Буркина-Фасо из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и одновременным укреплением позиций России в этом регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важно, что эти три государства с военными диктатурами решили покинуть региональную организацию ЭКОВАС для создания другой группы [стран]. Я полагаю, что она в большей степени будет завязана на Мали — самом сильном государстве из них. В то же время мы наблюдаем усиление влияния России, которое уже очень сильно в Мали, и в будущем, вероятно, усилится в Нигере и Буркина-Фасо. Это создает новую геополитическую конфигурацию в данном регионе», — отметил Боррель на встрече в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии добавил, что 24 мая подходит к концу срок присутствия миссии ЕС в Мали. По истечению этой даты в Европе будут обсуждать возможное продление действия миссии в стране.

Ранее сообщалось о создании «Африканского корпуса» для бывших бойцов ЧВК «Вагнер» в пяти странах континента. В их число входят Буркина-Фасо, Ливия, Мали, ЦАР и Нигер.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

      В Петербурге водитель автобуса протащил по асфальту ребенка

      Экспертиза подтвердила основную версию крушения Ил-76 под Белгородом

      В России заявили о росте поставок автомобилей из Японии и Кореи

      Россиян предупредили о новых правилах перепланировки

      Экс-инспектора Ростехнадзора осудили по второму делу о взрыве на «Листвяжной»

      Мужчина отрезал себе руку ради спасения от медведя

      19-летнего россиянина осудили на восемь лет за диверсию на железной дороге

      Рыжий из «Иванушек» примерил наряд 25-летней давности из клипа «Тополиный пух»

      В Госдуме опровергли связь проекта о лишении имущества за фейки об армии с СССР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше