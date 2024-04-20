Нигер добился вывода войск США из африканской страны. Американцев выгнали после появления россиян

NYT: США выведут из Нигера 1000 своих военных в ближайшее время

Американские власти согласились с требованием Нигера вывести военный контингент из африканской страны. В ближайшие месяцы больше тысячи солдат США отправят в разные точки мира.

На данный момент американские солдаты размещены на базе в Нигере, строительство которой обошлось более чем в 100 миллионов долларов. Там они с помощью дронов отслеживают активность экстремистов в регионе.

Фото: Warren Strobel / Reuters

Нигерийцы организовали протест против военных США

Акция протеста прошла в середине апреля. Тогда сотни демонстрантов в Нигере вышли с флагами России и потребовали вывода войск США, дислоцированных в африканской стране.

Нигерийцы организовали протест против нахождения в стране военных США всего через несколько дней после того, как Россия прислала свою военную технику. Также российские солдаты прибыли на территорию африканской страны. Уточнялось, что они являются частью «Африканского корпуса» под представительством Минобороны РФ, задача которого — защита интересов России в Африке и выполнение миссий, которые до этого проводили силы ЧВК «Вагнер».

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Нигер разорвал военное соглашение с США

В марте стало известно, что Национальный совет по охране родины (CNSP), захвативший власть в Нигере, разорвал соглашение с США, которое позволяет американским подразделениям находиться на территории страны. На это официальный представитель Пентагона заявил, что Вашингтон продолжает контакты с властями Нигера, в особенности по разорванному военному соглашению.

США также начали рассматривать все возможные варианты, чтобы сохранить свое влияние в Нигере. Вашингтон, как отмечалось, вел переговоры с местными властями. В числе предложенных идей было сокращение численности американского контингента в Нигере.

В конце 2023 года Нигер также расторг договор о военной поддержке с Европейским союзом (ЕС). Власти отозвали свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее, целью которой, согласно заявлениям ЕС, было укрепление сектора безопасности Нигера и его способности противостоять различным угрозам. В стране находилось около 120 представителей миссии.

Позднее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны обеспокоены выходом Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Помимо этого, он уточнил, что европейцев насторожило одновременное укрепление позиций России в этом регионе.