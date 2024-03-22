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12:44, 22 марта 2024Мир

Стало известно о желании США сохранить военное присутствие в Нигере

WP: США рассматривают все варианты сохранения военного присутствия в Нигере

Фото: Sam Mednick / AP

США рассматривают все возможные варианты, чтобы сохранить военное присутствие в Нигере после того, как между странами было разорвано военное соглашение. Об этом сообщило издание The Washington Post (WP).

В настоящее время Соединенные Штаты ведут закулисные переговоры с Нигером, чтобы обеспечить сохранение присутствия в сфере безопасности африканского государства.

По данным источников WP, переговоры о присутствии Вооруженных сил (ВС) США можно охарактеризовать как динамичные. На данный момент одним из обсуждаемых вариантов является сокращение численности американского контингента в Нигере.

Военные силы США в африканском государстве насчитывают около тысячи человек. Кроме того, на севере Нигера находится крупная американская база беспилотных летательных аппаратов.

17 марта находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение о присутствии ВС США в стране. Позже Пентагон сообщил о поддержании связи с властями Нигера после разрыва военного соглашения.

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      Елизавета Мытарева
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