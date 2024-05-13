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14:28, 13 мая 2024Из жизни

Мужчина обвинил врача в краже толстой кишки и превратил его жизнь в ад

В Калифорнии мужчина четыре года угрожал врачу из-за удаленной толстой кишки

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

В Калифорнии мужчина четыре года терроризировал врача онлайн-угрозами из-за удаленной толстой кишки. Об этом сообщает The Daily Beast.

27-летний Роберт Боутон МакДугал был госпитализирован в феврале 2020 года. Тогда доктор Джаред Фраттини провел ему операцию по удалению толстой кишки. С тех пор у МакДугала случалось минимум 15 приступов диареи каждый день. Летом мужчина обвинил врача в некомпетентности и «краже» толстой кишки, а также начал публиковать в интернете угрозы жестоко расправиться с врачом и его семьей. Он звонил в офис Фраттини и обещал прийти к нему и превратить его жизнь в ад.

МакДугал опубликовал в общей сложности 25 видео, в которых угрожал врачу пытками. «Я просыпаюсь, Джаред, и думаю о том, как много я думаю о тебе, Джаред. Каждую секунду бодрствования, с того момента, как я ложусь спать, я думаю о Джареде», — сказал МакДугал в одном из видео. Также он написал полную угроз статью, которая называлась «Как украли мой толстый кишечник».

В апреле 2021 года мужчине выдали охранный ордер: запретили приближаться к Фраттини. Но бывший пациент не остановил попытки испортить жизнь врачу. В 2024 году МакДугал заявил в своем аккаунте Reddit, что готов расправиться с Фраттини и сесть за это в тюрьму. После мужчина написал врачу напрямую. «Я никогда не перестану преследовать тебя», — пообещал он.

МакДугал был арестован ФБР по обвинению 2 мая.

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Это не первый инцидент, связанный со вспыльчивостью мужчины. В 2017 году он выкрикивал расистские оскорбления профессору химии, который поставил ему не самую высокую оценку на экзамене. МакДугал замолчал, только когда вызванные сотрудники полиции использовали против него перцовый баллончик. Ему запретили посещать колледж в течение двух лет. Однако уже в следующем месяце он пробрался на территорию учебного заведения, проколол шины машин сотрудников службы безопасности кампуса и нацарапал на автомобилях свастику. За это его отправили в тюрьму на шесть месяцев.

В 2022 году МакДугал был арестован во Флориде по обвинению в нападении на полицейского. Его приговорили к шести месяцам условно.

Ранее сообщалось, что расправившегося с женщиной преступника арестовали через 40 лет в США. Его нашли благодаря тесту ДНК.

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      Юлия Юткина
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