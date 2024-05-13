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21:47, 13 мая 2024Культура

Названа причина смерти актера из «Место встречи изменить нельзя»

Вдова Жарикова заявила, что причиной смерти актера стали последствия инсульта

Кадр: фильм «Место встречи изменить нельзя»

Причиной смерти актера и каскадера Владимира Жарикова стали последствия ранее перенесенного инсульта. Об этом изданию «Регнум» рассказала его супруга Таифа.

«Два месяца назад он перенес инсульт. Мы видели, как он каждый день угасал в больнице. У него отказывали органы. Инсульт его просто убил», — сказала вдова.

Почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, Владимир Жариков скончался 10 мая. Ему было 85 лет. В его биографии более 80 кинопроектов, среди них — «Д’Артаньян и три мушкетера», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты ХХ века», «В поисках капитана Гранта».

6 мая сообщалось, что британский актер Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет. Артист известен по роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец» и ректора тюрьмы в «Настоящем преступлении». Также Хилл сыграл капитана в «Титанике».

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      Марина Совина
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