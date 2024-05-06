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03:13, 6 мая 2024Культура

Умер актер из «Титаника» и «Властелина колец»

Умер актер из «Титаника» и «Властелина колец» Бернард Хилл
Бернард Хилл

Бернард Хилл. Фото: Siu Chiu / Reuters

Британский актер Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Артист известен по роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец» и ректора тюрьмы в «Настоящем преступлении». Также Хилл сыграл капитана в «Титанике».

Ранее в Лондоне умер британский актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». Уточняется, что Холм умер из-за осложнений, возникших от болезни Паркинсона.

В 2022 году скончался актер из фильмов «Титаник» и «Омен» Дэвид Уорнер. Мужчина болел онкологией.

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      Юлия Мискевич
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