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13:48, 13 мая 2024Наука и техника

Названы преимущества российской «Стрелы-10»

«Известия»: зенитный комплекс «Стрела-10» может работать скрытно

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10» Вооруженных сил России могут скрытно работать у линии соприкосновения. Преимущества машины назвали в публикации «Известий».

«Ближе к линии боевого соприкосновения прикрытие в дневное время осуществляют ЗРК "Стрела". Эти машины могут работать скрытно, они не имеют активного излучения, поэтому радиоэлектронная разведка врага не может обнаружить их в местах боевого дежурства», — пишет издание.

Офицер-зенитчик с позывным Дед рассказал, что основная задача операторов «Стрелы-10» — поражение различных украинских разведывательных дронов, включая аппараты «Лелека», «Валькирия» и «Фурия». Таким образом зенитчики мешают противнику обнаружить российские артиллерийские подразделения.

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«Известия» отмечают, что изначально машину разрабатывали для борьбы с вертолетами и низколетящими самолетами, но новая тактика и современные ракеты ЗРК позволяют «Стреле» поражать дроны.

В октябре прошлого года стало известно, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставке зенитных управляемых ракет 9М333 для комплекса «Стрела-10» и его модификаций.

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      Даниил Иринин
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