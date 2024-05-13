Невролог подсказал способ восстановить режим сна после праздников

Невролог Панков: температура воздуха в спальне не должна быть ниже 15 градусов

Чтобы восстановить режим сна после праздников, надо создать благоприятные условия в спальне и постепенно настроить организм на ранние подъемы. Об этом рассказал невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, на качество сна сильно влияют внешние факторы. Он уточнил: в идеале в комнате, где спит человек, должно быть абсолютно темно и тихо, температура воздуха не должна быть ниже 15 градусов и выше 19, влажность же должна составлять 50-60 процентов.

Помимо обустройства помещения, важен правильный настрой, добавил Панков. До тех пор, пока не нормализуется сон, врач призвал отказаться от дневного отдыха, который может помешать уснуть ночью. «Чтобы восстановить режим сна, следует постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения — хотя бы на 15-30 минут в день — и таким образом довести до нужного режима с разницей пробуждения не более двух часов по будням и в выходные», — подсказал способ наладить сон врач.

Также невролог посоветовал ложиться в постель только перед сном, все другие дела — чтение книг, новостей, просмотр фильмов и так далее — делать в другом месте. «Это позволит мозгу закрепить ассоциацию с засыпанием», — объяснил Панков. Кроме того, по его мнению, чтобы привести сон в норму, важно правильно питаться и заниматься физической активностью.

Если самостоятельно устранить бессонницу не получается и проблема сохраняется более двух недель, это повод обратиться к врачу, считает Панков. По его словам, такое состояние может стать хроническим, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезней ЖКТ, нервной системы и даже депрессии.

Ранее нутрициолог Ирина Попкова посоветовала пить больше жидкости и правильно питаться, чтобы восстановить силы после праздников. Она уточнила, что в рационе должно быть обилие овощей и зелени, а перерывы между приемами пищи не должны превышать три-четыре часа.