Названы способы восстановиться после майских праздников

Нутрициолог Попкова призвала пить воду, чтобы восстановиться после праздников

Чтобы быстрее восстановиться после майских праздников, необходимо пить больше воды и регулярно питаться, рассказала нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Ирина Попкова. Способы привести организм в норму после длительных выходных она назвала «Ленте.ру».

В первую очередь специалистка призвала пить достаточно жидкости, чтобы нормализовать обменные процессы в организме после обильной еды, алкоголя, сладостей. Лучше отдать предпочтение чистой негазированной питьевой воде.

По словам Попковой, после праздников следует регулярно питаться, перерывы между едой должны составлять не более трех-четырех часов. «При таком графике организм быстрее перестроится, а вы будете ощущать сытость и легкость», — уточнила специалистка.

В рационе должно быть много клетчатки: овощей, ягод, зелени, фруктов. Они поддерживают нормальную работу пищеварения, способствуют естественному очищению организма и нормализации стула после обильной и калорийной пищи

Также нутрициолог рекомендовала в период после майских праздников ограничить потребление обработанных и ультраобработанных продуктов: сладостей, фастфуда, снеков, чипсов, колбас, полуфабрикатов. Попкова объяснила, что эти продукты содержат много соли, сахара и калорий, способных перегрузить систему пищеварения.

«Не стоит забывать про физическую активность. Движение помогает улучшить работу эндокринной системы, и по сути выступает в роли антистресс-инструмента. Даже 30-минутная прогулка благотворно скажется на самоощущении, наполнит клетки кислородом и добавит энергии», — подытожила нутрициолог.

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