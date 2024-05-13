НХЛ наложила на российского хоккеиста максимальный штраф
Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) наложил на российского защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиту Задорова максимальный штраф. Об этом сообщается на сайте лиги.
Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов за удар в спину капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Отмечается, что средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.
Инцидент произошел в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли 12 мая. «Ванкувер» победил со счетом 4:3 (2-1 в серии). После финальной сирены Задоров толкнул в спину Макдэвида, который в это же время получил удар клюшкой в лицо от защитника «Ванкувера» Карсона Суси. Последний может быть дисквалифицирован, ему назначено слушание.
Задоров был обменян в «Ванкувер» из «Калгари Флэймс» в декабре 2023-го. В текущем плей-офф он провел девять игр, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.