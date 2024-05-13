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19:48, 13 мая 2024Спорт

НХЛ наложила на российского хоккеиста максимальный штраф

НХЛ наложила на россиянина Задорова максимальный штраф за удар в спину Макдэвида

Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) наложил на российского защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиту Задорова максимальный штраф. Об этом сообщается на сайте лиги.

Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов за удар в спину капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Отмечается, что средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

Инцидент произошел в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли 12 мая. «Ванкувер» победил со счетом 4:3 (2-1 в серии). После финальной сирены Задоров толкнул в спину Макдэвида, который в это же время получил удар клюшкой в лицо от защитника «Ванкувера» Карсона Суси. Последний может быть дисквалифицирован, ему назначено слушание.

Задоров был обменян в «Ванкувер» из «Калгари Флэймс» в декабре 2023-го. В текущем плей-офф он провел девять игр, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

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