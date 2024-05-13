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06:55, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Новость об отставке Шойгу попала на обложки западных СМИ

Новость о смещении Шойгу с поста главы МО РФ заняла первые полосы западных СМИ
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Sputnik / Reuters

Новость о перестановках в руководстве Министерства обороны России оказалась на первых полосах влиятельных западных средств массовой информации (СМИ). Об этом передает РИА Новости.

О намерении российского президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны, а бывшего главу оборонного ведомства Сергея Шойгу перевести на должность секретаря Совета безопасности написали британские газеты Daily Mail, Telegraph, Guardian, Financial Times и телеканал Sky News.

Шойгу покинет свой пост, на его место президент России Владимир Путин предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

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      Марина Совина
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