По делу об утонувшем в Петербурге автобусе задержан новый фигурант

СК просит об аресте начальника автоколонны из-за упавшего автобуса в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи задержали нового фигуранта уголовного дела о ЧП, в результате которого автобус с пассажирами утонул в реке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Начальнику автоколонны компании «Такси» предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям провести проверку перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта по просьбе жителей Василеостровского района. Они написали жалобу Бастрыкину после ЧП с автобусом, упавшим в реку Мойка с Поцелуева моста.

ЧП произошло 10 мая. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате выжил один пассажир автобуса и его водитель, семь человек спасти не удалось.

12 мая в Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО водителя упавшего в Мойку автобуса. Позже в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов.